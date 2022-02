„Subversives Design“ im NRW-Forum : Alles könnte so einfach sein

Düsseldorf Die von Alain Bieber kuratierte Ausstellung „Subversives Design“ im NRW-Forum ist außerordentlich provokativ. Sie stellt das Denken und Organisieren eines ganzen Systems infrage.

So geht es oft mit Design. Wer schön sein will, muss leiden, hieß es früher. Heute lässt es sich abwandeln in: „Wer schön sein will, muss angesagte Labels kaufen und nicht auf die Stellen hinter der ersten Ziffer des Preises achten.“ Oder wenn doch, zu Fakes und anderer Billigware greifen. Wie Design als Gebrauchsgegenstand, als Kleidung oder als Message die Welt leitmotivisch wie leidmotivisch im Griff hat, wie die Billigproduktion die Ökologie und Menschen- wie Kinderrechte außer acht lässt, die Eitelkeiten provokativ bedient, wie Design eine Sprache unterschiedlicher Kulturen mehr oder weniger punkig und schrill bedient und je nach Weltlage in verschiedenen Ländern anders bewertet wird – von all dem berichtet diese außergewöhnliche Ausstellung. Die zusammengerufenen Designer schleusen subversive, also umstürzlerische Gegenentwürfe in den mutmaßlich freien Markt und zwingen zur Auseinandersetzung mit Themen wie Klimaschutz, Fast Fashion, Feminismus, Diskriminierung, Ausbeutung und Digitalisierung.