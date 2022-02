Langenfeld : Hans Litterscheid: Ausstellung im Stadtmuseum

Langenfeld Die Ausstellung fasst die Höhepunkte und Herausforderungen der 28-jährigen Amtszeit von 1961 bis 1989 bildreich zusammen, so die Organisatoren.

Mit einer Ausstellung anlässlich seines 100. Geburtstags würdigen Stadtmuseum und Stadtarchiv die Verdienste des ehemaligen Bürgermeisters Hans Litterscheid (1921 bis 2014). Die Ausstellung fasst die Höhepunkte und Herausforderungen der 28-jährigen Amtszeit von 1961 bis 1989 bildreich zusammen, so die Organisatoren. Diese Ausstellung sei ursprünglich bereits für Juli 2021 geplant gewesen, doch die lange pandemiebedingte Schließung in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres, machte die Verschiebung notwendig, heißt es. Hans Litterscheid wurde am 24. Dezember 1921 in Richrath geboren. 1937 begann er eine kaufmännische Lehre und arbeitete im Anschluss als Verkaufskorrespondent bis er 1944 zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Als Soldat geriet er in französische Gefangenschaft aus der er 1946 zurückkehrte. Über 30 Jahre (1956 bis 1989) war er Ratsherr. 1961 wurde er in das Bürgermeisteramt gewählt. Er prägte das Stadtbild, als er sich für den Neubau des 1977 fertiggestellten Rathauses aussprach und die Neugestaltung des Marktplatzes anstieß und damit das Stadtzentrum in Richtung der geografischen Mitte verlagerte. Im Zuge der Gebietsreform 1975 setzte er sich für den Erhalt der Selbstständigkeit Langengfelds ein.