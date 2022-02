Städte arbeiten eng zusammen : Neue Ausstellung in Leverkusen und Jülich

Neue Ausstellung in Leverkusen und Jülich

Leverkusen/Jülich Die Geschichtsvereine der beiden Städte arbeiten an dem gemeinsamen Projekt „StadtRäume“. In Leverkusen ist weiterhin ein Historisches Zentrum geplant.

Was eher zufällig begann, hat sich zu einer erfolgreichen Kooperation entwickelt: Seit mehr als zehn Jahren arbeiten der Jülicher Geschichtsverein 1923 und der Opladener Geschichtsverein von 1979 eng zusammen. Nach Projekten wie „Das preußische Jahrhundert. Jülich, Opladen und das Rheinland zwischen 1815 und 1914“ oder „Kriegsenden in europäischen Heimaten“ verfolgen die Vereine nun die nächste Idee: „StadtRäume: 1923 – Wendejahr der Weimarer Republik im Westen“ lautet der Titel der geplanten Doppelausstellung in Jülich und Leverkusen. Sie beschäftigt sich mit der Zwischenkriegszeit auf lokaler, regionaler und europäischer Ebene.