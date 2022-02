Film „Der Mann, der seine Haut verkaufte“ : Das Visum als Tattoo

In Kaouther Ben Hanias Film „Der Mann, der seine Haut verkaufte“ stellt sich ein syrischer Flüchtling als lebende Leinwand zur Verfügung.

(dpa) In dieser Produktion geht es, der Titel deutet es an, um einen Mann, der seine Haut verkauft. Dies allerdings nicht nur in einem übertragenen, sondern im wortwörtlichen Sinne. Der Film erzählt von einem syrischen Flüchtling, der alles ihm Mögliche unternimmt, um endlich zu seiner ehemaligen Verlobten in Brüssel zu gelangen – und sich dafür als lebende Leinwand zur Verfügung stellt: Auf seinen Rücken lässt er sich die Nachbildung eines Schengen-Visums tätowieren. Ein renommierter Künstler möchte ihn auf diese Weise zu einem wandelnden Kunstwerk machen. Sam Ali, so der Name des Syrers, geht damit auch die Verpflichtung ein, sich und seine tätowierte Rückansicht regelmäßig in Kunst-Kontexten öffentlich zur Schau zu stellen.