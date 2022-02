Musik in Straelen : Bigband-Sound erklingt im Forum

Freuen sich auf das Jazz-Konzert (v.l.): Norbert Kamphuis (Kulturring), Sängerin Annie Mysor und Bernd Rous („The Kings Of Swing“). Foto: Kulturring Straelen

Straelen Der Kulturring Straelen und Sängerin Annie Mysor lassen eine Veranstaltungsreihe wieder aufleben. Die „Kings Of Swing“ spielen auf. Der Vorverkauf läuft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine seiner Veranstaltungsreihen möchte der Kulturring Straelen neu starten. Es geht um die Bigband-Konzerte, die vor einigen Jahren durch die Sängerin Annie Mysor ins Leben gerufen wurden. Jetzt haben sich Kulturring, Annie Mysor und die „Kings Of Swing“-Bigband für eine Neuauflage zusammengeschlossen und sind zuversichtlich, dass sich die Corona-lLage im Laufe der nächsten Wochen so entspannt, dass man es wieder wagen will. Am Freitag, 1. April, um 20 Uhr soll es im Forum im Schulzentrum Straelen an der Fontanestraße 7 mit dem großen Frühjahrskonzert losgehen.

Die „Kings Of Swing“ bedienen die Sehnsucht des Publikums nach Eleganz, Glamour und Coolness. Dabei werde sowohl dem Wunsch nach stilvoller Musik, die sich hier generationsübergreifend äußert, als auch dem Wunsch nach einem mitreißenden Konzerterlebnis mit einer richtig großen Band nachgekommen. Die „Kings Of Swing“-Bigband spielt Musik für ein breites Publikum und trifft dabei auch den aktuellen Zeitgeist. Verstärkung bekommt das Orchester in Straelen durch gute Vokalisten, die unter anderem die Klassiker von Michael Bublé, Roger Cicero, Ella Fitzgerald, Amy Winehouse und vielen anderen authentisch zu Gehör bringen. Überhaupt ist das gesamte musikalische Spektrum jazziger, rhythmischer und voller Überraschungen. So werden neben dem typischen Swing auch Latinsounds oder Funk gespielt. Diese Vielseitigkeit ergibt sich, wenn rund 20 erfahrene, kreative Musiker mit viel Herzblut ihrem Hobby nachgehen.