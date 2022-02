RLT in Neuss : Landestheaterplakat in NRW-Schau

Neuss Eine Inszenierung von Elke Heidenreich spiegelt den damaligen Zeitgeist wider. Das Plakat ist in der Ausstellung „Unser Land 75-Jahre Nordrhein Westfalen“ zu sehen.

Die Uraufführung war im Oktober 1987, 1988 feiere das Stück in einer Inszenierung des Rheinischen Landestheaters Neuss seine Premiere. Und genau jenes Plakat ist nun in der ersten Ausstellungseinheit zum „Politischen Neubeginn“, genauer gesagt beim Thema „Kalter Krieg“ zu sehen: „Es geht in diesem Themenabschnitt um die atomare Bedrohung und Aufrüstung seit den 1960er Jahren. Die Landesregierung von NRW lässt Mitte der 1960er einen geheimen Ausweichsitz in der Eifel bauen, also einen Atomschutzbunker, in dem Regierung und engster Stab im Ernstfall für rund sechs Wochen unterkommen würden“, erzählt Pressereferentin Silke Günnewig und fügt hinzu: „Bis zum Ende des Kalten Krieges ist und bleibt die atomare Bedrohung ein allegenwärtiges Thema, sie greift weit in die Gesellschaft hinein. Selbst Privatleute bauen kleine Atombunker zum eigenen Schutz in ihre Gärten.“