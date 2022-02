Reihe „Forum Mittelstand Niederrhein“ startet im März : Wie Unternehmen zukunftsfähig werden

Kempen Klimawandel und Cybersicherheit stehen beim „Forum Mittelstand“ im Fokus. Das TZN in Kempen stellte jetzt die Termine für das Jahr 2022 vor. Was das Programm bietet.

Zentrale Themen, die die Mittelständler im Kreisgebiet besonders interessieren, werden von Experten präsentiert und mit Fachleuten diskutiert. Professor Thomas Merz von der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf moderiert alle Themenabende, die jeweils um 18 Uhr beginnen. Los geht es am 29. März im TZN in Kempen mit dem Thema „Führung während und nach der Pandemie – was können wir aus der Krise für den Führungsalltag von morgen lernen?“ Das Impulsreferat halten Nils Schmidt vom Vorstand der DFK-Verband für Fach- und Führungskräfte, und Olaf Bogdahn von der IST-Hochschule. Im Podium sitzen Lars Kothes, dessen Firma im TZN ihren Sitz hat, und Hannah Herlemann-Wegener, Value Stream Managerin der Mars Confectionary Supply GmbH. Zweites wichtiges Thema: Digitalisierung ohne Informationssicherheit kann nicht funktionieren. „Cyber Sicherheit im Mittelstand – Wie kann ein Mittelständler seine IT-Infrastruktur absichern?“ Diese Frage beantwortet am 17. Mai im Gründerzentrum Gewerbepark Stahlwerk Becker in Willich René Treibert vom Clavis-Institut für Informationssicherheit der Hochschule Niederrhein. Das Podium besetzen Stefan Schuurman, Leiter Personalentwicklung der Sparkasse Krefeld, und Jonas Fischer, Verbandsvorsteher des Kommunalen Rechenzentrums.