Fußball-Niederrheinpokal : SV Straelen will mit Gerstners Tipps ins Viertelfinale

In der Meisterschaft ist Tobias Peitz noch gesperrt, in Monheim soll er seinen Teil zum Einzug ins Pokal-Viertelfinale beitragen. Foto: Norbert Prümen

Straelen Der Regionalligist steht beim Oberligisten 1. FC Monheim vor einer schweren Aufgabe. Der Sportliche Leiter Rudi Zedi sitzt nach der Trennung von Thomas Gerstner wieder einmal auf der Bank.

Seine letzte Aufgabe für den Fußball-Regionalligisten SV Straelen erledigte der am Montag entlassene Trainer Thomas Gerstner mit der von ihm gewohnten Sorgfalt. Sollte der Viertligist am Mittwochabend (Anpfiff 19.30 Uhr) beim Oberligisten 1. FC Monheim den Sprung ins Viertelfinale um den Niederrheinpokal schaffen, so hat auch der inzwischen ehemalige Coach seinen Anteil daran. Gerstner hatte den Gegner am Sonntag bei dessen 2:0-Erfolg bei der abstiegsgefährdeten DJK Teutonia St. Tönis beobachtet.

„Thomas ist ein absoluter Profi. Nachdem ich ihm mitgeteilt hatte, dass wir uns von ihm trennen, hat er mir erst einmal detailliert geschildert, wie sich die Monheimer Mannschaft bei Standardsituationen verhält“, sagt Rudi Zedi. Der Sportliche Leiter des SV Straelen kann die Tipps gut gebrauchen. Denn Zedi, der die Straelener Mannschaft im Oktober nach der Beurlaubung von Trainer Benedict Weeks schon einmal interimsweise übernommen hatte, kehrt erneut auf die Trainerbank zurück. Einen Pokalsieg kann er auch schon vorweisen – in der zweiten Runde nahm der Viertligist die Hürde beim Essener Landesligisten SV Burgaltendorf mit einem 4:1 ganz locker. Bis heute ärgert sich Zedi noch etwas darüber, dass der SV Straelen damals das erste Gegentor unter seiner Regie durch einen umstrittenen Elfmeter hinnehmen musste.

Am Mittwoch müssen sich die Grün-Gelben im Monheimer Rheinstadion auf wesentlich mehr Gegenwehr einstellen. „Der FC Monheim hat eine sehr eingespielte Mannschaft, die in der Oberliga zu Recht im oberen Tabellendrittel mitmischt. Das ist ein Gegner, den wir nur mit voller Konzentration schlagen können“, so Zedi.