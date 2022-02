Unterkünfte in Straelen : SPD Straelen fragt nach Sammelunterkünften

Unterkünfte in Straelen

Straelen Die Antworten zur Unterbringung von Arbeitskräften in der Stadt soll es im Sozialausschuss geben. Die nächste Sitzung findet am 5. April statt.

(RP) In den vergangenen Tagen überschlugen sich die Nachrichten über Razzien in Unterkünften für ausländische Arbeitnehmer im Gelderland, an denen niederländische Behörden, die Landrätin des Kreises Kleve und der Gelderner Bürgermeister sich beteiligten. Die Ergebnisse waren niederschmetternd. Von „menschenunwürdiger Unterbringung“ bis zu „Mieter- und Arbeitnehmerausbeutung“ und „Missachtung von Bau- und Hygienevorschriften“ reichten die Feststellungen. Joachim Meyer, Straelens SPD-Vorsitzender und sachkundiger Bürger im Stadtrat: „Es wurde offensichtlich zu lange weggeschaut. Es ist gut, dass jetzt endlich Maßnahmen angekündigt wurden, die unhaltbaren Zustände zu beenden.“