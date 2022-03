Fremdenverkehr in Straelen : Neue Touren rund um die Blumenstadt

Hubert Schoofs führt bei der Green-City-Radtour auch zum Fliegerhorst Venlo-Herongen. Foto: Stadt Straelen

Straelen Straelen hat seine Broschüren für die Green-City-Touren neu aufgelegt. Insgesamt gibt es jetzt 17 Vorschläge. Die Streckenlänge reicht bis 50 Kilometer. Im April starten die Rundfahrten, an denen jeder teilnehmen kann.

In den vergangenen zwei Jahren hat die Stadtverwaltung wachsenden Tourismus in der Blumenstadt verzeichnen können. Das hat die Stadt Straelen zum Anlass genommen, ihre Green-City-Broschüren komplett neu aufzulegen und mit neuen interessanten Inhalten für ihre Gäste, aber natürlich auch für alle Straelener zu füllen.

Neben der Green-City-Stadttour und der Green-City-Bustour wurde die Green-City-Radtour zum Teil erneuert. Die Broschüre enthält nun 17 Tourenvorschläge nach dem Knotenpunktesystem. Neben den bewährten 15 Routen wurden zwei Tourenvorschläge von jeweils etwa 50 Kilometer Streckenlänge neu aufgenommen. Hierbei handelt es sich um Touren, die durch das Leader-Projekt „Fahr Art“ entstanden sind. Dieses fasst zwei Touren durch Kevelaer, Geldern, Straelen und Nettetal zusammen, bei denen Kunstwerke in der Natur erlebbar gemacht werden. Somit stehen den Radlern insgesamt mehr als 800 Tourenkilometer nach dem Knotenpunktesystem zur Verfügung.

„Um unser Portfolio zu erweitern, haben wir in diesem Jahr eine neue Broschüre entworfen, welche unsere geführten Radtouren in und rund um Straelen präsentiert“, erklärt Christina Beckers von der Stadt Straelen. Von 45 bis 70 Kilometer ist bei den abwechslungsreichen Touren alles dabei. Natürlich dürfen Abstecher in den Naturpark Schwalm-Nette, dessen nördlicher Zipfel im südlichen Stadtgebiet von Straelen liegt, nicht fehlen. Auch die benachbarten Niederlande mit dem Nationalpark De Maasduinen und dem schönen Maastal werden bei den Touren durchstreift.

Der neue Flyer ist im Rathaus und im Büro des Kulturrings Straelen am Markt erhältlich oder kann über die städtische Internetseite heruntergeladen werden. Er ist eine ideale Hilfe für alle, die eine Vereins-, Nachbarschafts- oder Betriebstour organisieren und sich dabei auf die Erfahrung eines ortskundigen Tourguides verlassen möchten.

Nach dem erfolgreichen Start der Green-City-Radtouren für Jedermann 2021 hat sich die Stadt Straelen auch in diesem Jahr wieder ein tolles Programm für die offenen Fahrradtouren überlegt. Bei den Jedermann-Touren können sich auch Einzelpersonen anmelden. Die Touren finden von April bis Oktober grundsätzlich am ersten Samstag sowie am darauffolgenden Mittwoch statt. Treffpunkt ist jeweils um 11 Uhr am Brunnen auf dem Markt. Gegen 18 Uhr kehrt die Gruppe wieder zum Marktplatz zurück.