Künstlergruppe kommt zusammen : Offenes Atelier im alten Wasserwerk

Wachtendonk Zum insgesamt sechsten Mal wird die Gruppe „MachART“ auch 2019 ihr Atelier für

eine Woche in das alte Wasserwerk in Wachtendonk verlegen. Die Gruppe ist seit 1993 ein Zusammenschluss von aktuell zwölf Künstlern vom linken Niederrhein. Jedes Jahr findet eine gemeinsame öffentliche Ausstellung statt, in der sich alle Mitglieder mit einem gemeinsam erarbeiteten Thema auseinandersetzen. Maler, Grafiker, Bildhauer, eine Fotografin und eine Glaskünstlerin treffen sich regelmäßig zum künstlerischen Austausch und gemeinsamen Arbeiten.