Kultur vor Ort : Kreative Vielfalt im Issumer His-Törchen

In der Herrlichkeit ist das His-Törchen untergebracht. Foto: Gemeinde Issum

Issum Die neue Ausstellung präsentiert ab Sonntag die Arbeiten von verschiedenen Künstlern. Es gibt Bilder und Plastiken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die kommende Ausstellung in Issums kleinem Museum His-Törchen zeigt Arbeiten von sieben Künstlerinnen und einem Künstler und heißt deswegen „8 in Issum“. Die Künstler kommen vom linken Niederrhein sowie aus dem westlichen Ruhrgebiets: Dinslaken, Essen, Kaarst, Krefeld, Mülheim an der Ruhr und Düsseldorf. Sie haben sich im Studium, in Weiterbildungen oder Workshops kennengelernt. Was sie verbindet, ist die Liebe zum künstlerischen Schaffen.

Ruth Bialucha lebt in Krefeld und ist seit vielen Jahren begeisterte Hobby-Keramikerin. Der Umgang mit dem Material Ton, das unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet, ist für sie die beste Art zu entspannen. Besonderen Spaß hat sie an speziellen Brenntechniken, wie Lehmofen- und Papierofenbrand, die zum Experimentieren einladen. Selbst nach einigen Jahren Erfahrung sind die aus diesen Bränden hervorgehenden Ergebnisse spannend und überraschend.

Info Eröffnung mit Jazz-Musik Dauer Die Ausstellung „8 in Issum“ findet vom 2. Juni bis zum 21. Juli im Issumer His-Törchen statt. Vernissage Die Ausstellungseröffnung beginnt am Sonntag, 2. Juni, um 11 Uhr. Musikalisch wird die Veranstaltung von der Gruppe „Autumn Indigo“ begleitet. Cara Coenen (Gesang), Karl-Heinz Höpfner (Schlagzeug) und Harald Rosner (Gitarre) präsentieren „Jazziges“. Kosten Der Eintritt ist frei.

Karola Graf wohnt in Dinslaken und ist seit Jahren als Kunstpädagogin in Workshops tätig. Ihre besondere Liebe gilt dem plastischen Gestalten. Ton und Beton sind ihre bevorzugten Materialien, die sie gerne mit Naturmaterialien kombiniert. Die ausgestellten Figuren sind als kleine Auftragsarbeiten im Herbst 2014 entstanden. Singen als Ausdruck von Lebensfreude ist hier das Hauptthema.

Bernd Grubert kommt ursprünglich aus Oberfranken und lebt seit fast 40 Jahren mit seiner Familie in Düsseldorf. Grundlage für alle Holzwerke sind seine beiden Ausbildungen als Modelltischler und als Heilpädagoge. Er gestaltet aus heimischen Hölzern vorwiegend figurähnliche Schmeichelobjekte. Dabei ist es sein Anliegen, den wesenstypischen Charakter des zumeist alten Holzstückes aufzuspüren. Das heißt, möglichst wenig Rohmaterial abzutragen und mit mehrfachen Schleifvorgängen und Ölungen für das gewählte gewachsene Naturprodukt eine passende Form zum sinnlichen Genuss für Augen und Hände herauszuarbeiten.

Kirsten Höcker lebt in Essen und arbeitet als Kunstlehrerin. Das Thema „Tiere“ bietet ihr immer wieder Anlass, sich gestalterisch mit neuen Blicken auf sie auseinanderzusetzten. Weitere keramische Arbeiten in dieser Ausstellung sind durch die süddeutschen Materl (Wegzeichen) inspiriert, ausgelöst durch Bergtouren in den Alpen. Sie stehen in der Landschaft oder im Dorf und erinnern seit Jahrhunderten an Blitzeinschläge, unerwartete Heilungen oder Begegnungen mit Heiligen. Sie bleiben so als Gedenkorte erhalten.

Verena Leber entdeckte ihr Interesse und ihre Freude, mit dem Werkstoff Ton zu modellieren, als sie sich vor einigen Jahren näher mit den Keramiken der Etrusker beschäftigte. Dies motivierte sie damals zu eigenen Werken. Als sie nun zufällig ein Buch über Insekten zur Hand nahm, war sie von der Formenvielfalt der Insektenlarven und -puppen fasziniert.

Diese inspirierten sie zur Gestaltung ihrer aktuellen Objekte. Dabei entwickelte sie während des Modellierens eigene, vom Vorbild abweichende Formen, die wie urzeitliche Gebilde wirken.

Ute Maas lebt in Essen und ist seit vielen Jahren der Malerei und Fotografie verbunden. Nach ihrem Architekturstudium beschäftigte sie sich insbesondere mit experimenteller Acryl–und Aquarellmalerei, sowie mit digitaler und manueller Fotobearbeitung. Das Spiel mit Verfremdung, sowie Überlagerung oder Reduzierung von Bildmotiven ist für sie eine spannende Arbeit und auch Thema ihrer ausgestellten Bilder.

Karin Mau lebt in Krefeld und beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit Keramik. Am Anfang ihrer Arbeiten stehen oft Zeichnungen, die sie dann plastisch umsetzt – ganz besonders bei figürlichen Werken. Sie bevorzugt sehr grob schamottierten Ton, der Oberflächengestaltungen zulässt, die zum Teil durch zufälliges „Aufreißen“ des Materials inspiriert sind. Sie arbeitet in thematischen Serien, die den Bogen von ganz naturalistisch bis ganz abstrakt spannen.

Margrit Reiner ist gebürtige Moerserin und lebt heute in Mülheim an der Ruhr. Als Autodidaktin beschäftigt sie sich seit mehr als 30 Jahren mit Keramik.