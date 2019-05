Folk-Musik : Gewinner der Irish-Session-Feier

Geldern Ihr zehnjähriges Bestehen hat die Irish Session in der Alten Boeckelter Schule gefeiert. Bei der Veranstaltung wurde als Höhepunkt ein Reise-Gutschein vom Reisebüro Pollmann Flugreisen aus Straelen in Höhe von 500 Euro verlost.

Gewinner ist Gerd Werk aus Düsseldorf, der diese Session seit einigen Jahren mit seiner Gitarre bereichert. Trostpreise in Form von CDs, Irland-Büchern und Irland-Foto-Postkarten gewannen Gäste wie Musiker gleichermaßen. Die „Glücksfee“ spielte Kevin Hunder-Conolly (ebenfalls aus Düsseldorf); er gehört seit etwa sechs Jahren zur Stammbesetzung der Irish Session. Zum Jubiläum reisten 35 Musiker an, sodass es zwei harmonische Sessions gab: Eine drinnen in der gemütlichen „Stube der Alten Schule“, und die andere draußen auf der Terrasse unter einem großen Pavillon.