Klassik : Gounods „Cäcilienmesse“ in Gelderns Pfarrkirche

Gounods „Cäcilienmesse“ in Gelderns Pfarrkirche

Bassist Guido Jentjens singt am 8. Juni in Geldern. Foto: Veranstalter

Geldern Am 8. Juni wird das Werk in St. Maria Magdalena zu hören sein. Drei Gesangssolisten, Chöre und Mitglieder der Duisburger Philharmoniker sind dabei.

In besonders festlicher Weise wird der Gottesdienst in St. Maria Magdalena Geldern am Samstag, 8. Juni, gestaltet. Ab 17 Uhr erklingt die „Cäcilienmesse“ von Charles Gounod (1818-1893).