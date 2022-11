Preisverleihung der Unfallkasse NRW : Gelderland-Schule ist „gut und gesund“

Geldern Das Förderzentrum des Kreises Kleve hat ein Preisgeld von 7460 Euro bekommen. Es ist für seine gesundheitsförderlichen und nachhaltigen Planungsarbeiten zum umfangreichen Neubau ausgezeichnet worden.

Die Gelderland-Schule in Geldern wurde von der Unfallkasse NRW als einzige Schule im Kreis Kleve mit dem Schulentwicklungspreis „Gute gesunde Schule“ ausgezeichnet. Mit dem Preis werden Schulen unterstützt, denen es besonders gut gelingt, Gesundheitsförderung und Prävention in ihre Schulentwicklung zu integrieren. Denn ein gesundes Schulklima hilft Schülerinnen und Schülern beim Lernen. Die Gelderland-Schule erhielt eine Prämie in Höhe von 7460 Euro. Ausgezeichnet wurde das Förderzentrum des Kreises Kleve unter anderem für seine „deutlich von Partizipation, Transparenz und Kooperation geprägte und damit gesundheitsförderliche und nachhaltige Planungsarbeiten zum umfangreichen Neubau“, wie es in der Urteilsbegründung heißt.