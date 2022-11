Fröhliche Weihnachten für alle : Tafel startet Päckchen-Aktion

Zu Weihnachten freuen sich die Tafel-Besucher über Päckchen mit besonderen Leckereien. Ein Packzettel hilft zuzuordnen, ob das Päckchen für Einzelpersonen oder Familie ist. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Gelderland In diesem Jahr will die Tafel noch mehr Menschen eine Weihnachtsfreude machen. Besonders gefragt sind haltbare Lebensmittel sowie schöne Drogerieartikel zum Fest.

Eine besondere Freude zu den Festtagen, weihnachtlich verpackt und mit nicht alltäglichem Inhalt befüllt – so wünscht sich das Tafel-Team die Spendenpäckchen für die Bedürftigen in der Region. Vielleicht eine leckere Fischspezialität in Dosen, eine besondere Dauerwurst, Kaffee, Tee oder Duschgels können im Rahmen der Aktion „Fröhliche Weihnachten für alle“ eingepackt werden. Vor vielen Jahren wurde sie von der Tafel Geldern ins Leben gerufen. Vielen hunderten Hilfebedürftigen, deren Zahl durch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in diesem Jahr stark gestiegen ist, wollen die Tafel-Mitglieder in Zeiten von Krisen und Corona mit den gespendeten Waren eine Freude machen.

Auch in diesem Kriegs- und Krisenjahr zieht sich die Tafel Geldern nicht zurück, im Gegenteil: „Wir ziehen die Weihnachtspäckchen-Aktion einfach durch wie immer“, sagt Alfred Mersch, Vorstandsvorsitzender des Vereins. „Das war ein großer Erfolg in den vergangenen beiden Jahren, wofür wir sehr dankbar sind.“

Die Tafel-Mitglieder, die das ganze Jahr über Lebensmittelspenden an bedürftige Menschen verteilen, hoffen, dass sie auch in diesem Jahr wieder auf die große — und angesichts der Kriegsflüchtlinge — vielleicht noch größere Hilfsbereitschaft und Solidarität der Menschen aus Geldern, Issum, Straelen, Kerken und Rheurdt zählen dürfen. „Denn wir wollen wieder viele besondere Weihnachtspäckchen an Hilfebedürftige verteilen, um allen ein schönes Fest zu bescheren.“

Besondere, weihnachtliche und haltbare Lebensmittel können in die Päckchen gepackt werden, aber auch schöne Drogerieartikel. „Für muslimische Tafel-Besucher sollte auf Produkte mit Zutaten vom Schwein verzichtet werden. Und natürlich gehören Alkohol und Tabak nicht in die Pakete“, sagt der Vorsitzende. Um die Päckchen zuordnen zu können – zum Beispiel einer alleinstehenden Person oder einer Familie mit mehreren Kindern – benötigt das Tafel-Team eine gut sichtbare Packliste, die dem Spenden-Paket mitgegeben wird.

„Wir hoffen, dass die Aktion auch in diesem Jahr wieder ein großer Erfolg wird, denn die Not vieler Menschen ist gerade in diesen Krisen- und Kriegszeiten noch größer geworden“, weiß Alfred Mersch. „Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn sich möglichst viele Bedürftige mit den Geschenk-Paketen der Tafel zum Fest ein gutes Essen zubereiten können.“

Die Annahme der Päckchen für die Spenden-Aktion findet jeweils zwischen 14 und 18 Uhr statt: in Straelen am Montag, 12. Dezember, evangelische Kirchengemeinde, Bahnstraße 23; in Nieukerk am Dienstag, 13. Dezember, evangelische Kirchengemeinde, Dennemarkstraße 7; in Geldern am Mittwoch, 14. Dezember, Tafel-Laden, Jahnstraße 13.

(RP)