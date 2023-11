Glühwein, Reibekuchen und Co. Das sind die Weihnachtsmärkte im Kreis Kleve

Pünktlich zur kalten Jahreszeit verwandelt sich auch 2023 der Niederrhein in ein wahres Weihnachtsmarkt-Wunderland. Dutzende kleine und große Märkte laden Besucher mit ihren Ständen und Buden ein. Dabei gibt es einige Weihnachtsmärkte, die auch über die Grenzen der eigenen Stadt hinaus einen Ruf haben. In Geldern öffnen mit „Heiß auf Eis“ die Buden schon im November, auch in Kleve öffnet pünktlich zum Martinstag der Glühweintreff am Koekkoekplatz und in Moyland gibt es dieses Jahr sogar ein Jubiläum zu feiern.