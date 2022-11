Reitsport : Lars Volmer feiert Doppelsieg in Pfalzdorf

Emelie Pieper vom Kerkener Equestrian Sports Team – hier mit Spencer Hill – überzeugte in Pfalzdorf. RP-Foto: G. Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Wieder einmal Springsport der Extraklasse auf der Anlage des Nationenpreisreiters Holger Hetzel. Starke Auftritte der Starter aus dem Kreis Kleve.

Es war wieder einmal starker Springsport, den die Teilnehmer beim zweitägigen Turnier auf der Reitanlage des Nationenpreisreiters Holger Hetzel präsentierten. Gewohnt souverän nicht nur Pferd und Reiter, sondern auch das Team um den Pfalzdorfer Turniermanager, das die Prüfungs- und Abreitehalle wieder einmal in einen perfekten Zustand versetzt hatte.

Da musste es einfach Spaß machen, in den zehn ausgeschriebenen Prüfungen an den Start zu gehen. Hochkonzentriert lenkten die Reiter ihre Pferde über die von Julia Greve erstellten Hindernisse, die sie in allen Prüfungen leistungsgerecht gebaut hatte. Die Sprünge waren frei von jeglichem Schnörkel, hatten eine klare Linienführung, ohne jedoch den einen oder anderen Schwierigkeitsgrad zu vernachlässigen. Daher war auch das „Köpfchen“ gefordert, um dem Partner unter dem Sattel im entscheidenden Moment die richtige Hilfestellung geben zu können.

Mit gutem Beispiel voran ging in dieser Hinsicht Lars Volmer vom Reiterverein Legden, der in der mittelschweren Springpferdeprüfung zu überzeugen wusste. Gekonnt seine Hilfen, mit denen er den Hengst Comet Eda Z in gerader Linie durch den Parcours lenkte und jederzeit passend an den Sprung brachte. Für Rolf-Peter Fuß und Heiner Messing am Richtertisch eine eindeutige Angelegenheit. Das Paar musste in Sachen Rittigkeit und Springmanier an die Spitze dieser Prüfung. Das Duo belohnte die gelungene Darbietung mit der Wertnote 8,60.

Auch in der abschließenden Springprüfung der Klasse S* machte Volmer eine ausgesprochen gute Figur. Für diesen Wettbewerb hatte er die zehnjährige Stute Henriette gesattelt, mit der er fehlerfrei in der Bestzeit von 65,89 Sekunden über die Hindernisse fegte. Kein leichtes Spiel für die gleichfalls starke Konkurrenz, an dieses Ergebnis heranzukommen. Beinahe hätte es der Kerkener Sebastian Adams jedoch geschafft, den Legdener zu schlagen. Denn auch er überquerte im Sattel von Nyjerc Z die Ziellinie fehlerfrei, brauchte hierfür jedoch 66.85 Sekunden. Mag sein, dass zwischen den Sprüngen der eine oder andere Galoppsprung zu viel benötigt worden war. Sei es drum, Adams nahm es sportlich und gratulierte gleichfalls dem Gewinner. Die hohe Wertnote von 8,60 erzielte zudem der Belgier Laurens Houben von der RSG Niederrhein in der Springpferdeprüfung der Klasse L, in der er den Hengst Million Capital HH gesattelt hatte. Rang zwei ging an Emelie Pieper vom Kerkener Equestrian Sports Team, die mit My Volbeat Kev SR die Note 8,50 erhielt.

Hart umkämpft war die zweite Qualifikationsprüfung zum Stübben Indoor-Cup, einer Springprüfung der Klasse L, in der die Gahlenerin Jasmin Lehmbruck mit ihrem Capt’n Jack Sparrow fehlerfrei in 52,20 Sekunden die erste Abteilung dieses Wettbewerbs anführte. Tina Wellesen vom Club der Pferdefreunde Goch blieb mit Panajotta ebenfalls ohne Fehler und landete in 57,81 Sekunden auf Rang drei. Die zweite Abteilung entschied die Stolbergerin Jackie Eiselein mit Carpe Diem für sich (0 Fehler, 56,05 Sekunden). Eine starke Leistung lieferte auch die junge Gocherin Malin Duvenhorst vom RV Asperden-Kessel, die mit Belle Amie nach eunem fehlerfreien Ritt in 57,75 Sekunden auf dem zweiten Platz landete.