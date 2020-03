Großes Zirkusprojekt an Gelderner Schule : Manege frei für die Michael-Schüler

Info

Aufruf Am 28. April feiert die Michael-Grundschule ein besonderes Jubiläum. An dem Tag wird die Schule 150 Jahre alt. Auf dem Schulhof wird am 28. April um 10 Uhr auch eine große Feier begangen. In einer gemeinsamen Aktion suchen die Schule und die Rheinische Post deshalb ehemalige Michael-Schüler/-innen, die über Anekdoten oder von besonderen Begebenheiten während ihrer Schulzeit an der St.-Michael-Schule berichten. Wir rufen deshalb alle Ehemaligen der Michael-Schule auf, die uns ihre besonderen Erfahrungen oder Erlebnisse an der Schule mitteilen möchten. Melden Sie sich!

Kontakt Sie erreichen uns per Mail an redaktion.geldern@rheinische-post.de, bei Facebook (RP Geldern) oder unter 02831 139290 (bitte folgende Angaben hinzufügen: Name, Wohnort und Telefonnummer). Sie dürfen uns auch gerne Bilder aus ihrer Schulzeit schicken.