Abbau der Bankverbindlichkeiten um fast 30 Prozent : Landgard jubelt über Rekordergebnis

Die Heronger Erzeugergemeinschaft hat sich nach eigenen Angaben trotz herausfordernder Rahmenbedingungen 2019 besser als der Markt entwickelt. Vorstandsvorsitzender Armin Rehberg kündigt das „voraussichtlich beste Ergebnis der Firmengeschichte“ an.

Vor dem Hintergrund der Globalisierung, weltweiter Nachhaltigkeitsaktivitäten und der in Deutschland laufenden Diskussion über gerechte Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse bewege sich Landgard im Spannungsverhältnis zwischen Politik, Handel, Vermarktungsorganisationen, Erzeugern und Verbrauchern. „Landgard sorgt als Bindeglied zwischen Erzeugern und Handel für einen direkten, ersthändigen Warenbezug und hat in dieser Funktion auch die Aufgabe, einen Interessenausgleich zwischen beiden Seiten zu moderieren und zu erzielen. Im Zentrum steht das Kerngeschäft, die genossenschaftliche und ersthändige Vermarktung der Produkte unserer Mitgliedsbetriebe“, so Rehberg.

„Unsere kontinuierliche positive Entwicklung ist nur möglich auf der Grundlage einer starken Erzeugerbasis, gerade in unserer Kernregion in Deutschland. Unsere Mitgliedsbetriebe zu stärken und zu unterstützen, transparent, sicher und mit Mehrwert, ist daher eine unserer wichtigsten zentralen Aufgaben, sowohl im zurückliegenden Geschäftsjahr als auch mit Blick in die Zukunft“, so Armin Rehberg. Landgard sieht sich gut aufgestellt, um die Herausforderungen zu meistern. Man geht auch 2020 von einer weiteren positiven Entwicklung aus. „Wir sehen viele Entwicklungen in der Branche durchaus mit Sorge, aber gemeinsam in einer starken Genossenschaft mit und für unsere strategischen Kunden sehen wir uns gut aufgestellt,“ so Rehberg.