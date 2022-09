Konzert in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums : Barbershop Blend und „Heavy Medal“

Die Sängerinnen von „Barbershop Blend“ und ihr Dirigent Norbert Hammes freuen sich auf ihr Konzert. Foto: Chor

Geldern Der Vize-Europameister-Chor „Heavy Medal“ ist beim Konzert in Geldern zu Gast. Sie spielen in der Aula des Leise-Meitner-Gymnasiums.

Der Frauenchor Barbershop Blend unter der Leitung von Norbert Hammes veranstaltet am Samstag, 22. Oktober, um 19 Uhr, in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums Geldern ein Konzert unter dem Motto „Ton in Ton“. Einlass ist ab 18.15 Uhr.

In diesem Jahr ist der Chor „Heavy Medal“ zu Gast bei Barbershop Blend. Der gemischte Barbershopchor wurde kürzlich Vize-Europameister. Alle Sängerinnen und Sänger dieses tollen Chores haben bereits bei Wettbewerben Medaillen gewonnen. „Es wird hochkarätige A-capella-Musik zu hören sein“, verspricht der Gelderner Chor.

Barbershop Blend nahm im Mai an den Europameisterschaften der Barbershopchöre teil, die sich für diese Meisterschaften qualifiziert hatten. In der Arena in Helsingborg in Südschweden kamen elf Nationen zusammen, um sich zu vergleichen. Es hatten sich allein 19 Frauenchöre für diesen Wettbewerb qualifiziert, zudem auch Herrenchöre, gemischte Chöre und Quartette. Barbershop Blend belegte dabei mit einer guten Darbietung den 10. Platz. Alle Frauen des Chores waren sich einig: „Es war eine große Show und wir waren dabei.“

Jetzt freut sich Barbershop Blend wieder auf die Auftritte im Gelderland. Am 23. September tritt Barbershop Blend zunächst zusammen mit „Universum“ in den Lindenstuben in Geldern auf und am 22. Oktober 2 in der Aula des Lise-Meitner Gymnasiums, auch mit den Liedern aus Schweden und tollen Kostümen.