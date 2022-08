Kabarett : Wilfried Schmickler im Festzelt 

Boeckelt Mit rund 40 Jahren Bühnenerfahrung und vielen Kabarettpreisen ist er einer der großen Politkabarettisten. Am 18. August tritt er bei „Kabarett im Zelt“ auf der Boeckelt auf.

In Kooperation mit der St.-Maria-Magdalena-Bruderschaft Boeckelt präsentiert der Kunstverein Gelderland wieder die beliebte Sommerveranstaltung „Kabarett im Zelt“. Am Donnerstag, 18. August, ab 20 Uhr gastiert Kabarettist Wilfried Schmickler mit seinem neuen Programm „Es hört nicht auf“ im Zelt der Festwiese auf der Boeckelt (Nähe Seepark-Hotel, Danziger Straße/Ecke Boeckelter Weg).

Er ist mit rund 40 Bühnenjahren und vielen Kabarettpreisen einer der großen Politkabarettisten. Es hört nicht auf mit dem Kampf gegen die Idiotie und die Ungerechtigkeiten in dieser Welt, dem Kampf gegen Hass und Intoleranz. Seine Lust, dem etwas entgegenzusetzen, hört aber auch nicht auf. Und so reist Schmickler wieder über die Bühnen dieser Republik, bewaffnet mit den Worten der Wahrheit, die er gnadenlos und messerscharf zu führen versteht wie ein Scharfrichter seine Axt, und bereitet dem Publikum einen fulminanten, manchmal atemberaubenden Abend.

Karten gibt es im Vorverkauf für 22 Euro plus Gebühr (ermäßigt 17 Euro plus Gebühr) in der Buchhandlung Keuck und beim Bücherkoffer Derrix. An der Abendkasse kosten sie 27, ermäßigt 23 Euro. Alte Karten behalten ihre Gültigkeit.