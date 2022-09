Veranstaltung von evangelischer Kirche und Kulturkreis Issum : Einladung zum Issumer Orgelherbst

Issum Am kommenden Sonntag wird der Initiator der Konzertreihe, Mathias Staut, unter anderem Werke von J.S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy sowie weitere, leicht jazzige Variationsstücke von Z. Gárdonyi und J. Janca.

Der Issumer Orgelherbst geht in die dritte Runde. An vier Sonntagen im September und Oktober laden die evangelische Kirchengemeinde Issum und der Kulturkreis Issum jeweils um 16 Uhr zum 3. Issumer Orgelherbst in die evangelische Kirche ein.

Auf dem Programm stehen 45 Minuten Orgelmusik ganz unterschiedlicher Epochen, bei der die Zuhörerinnen und Zuhörer die klangliche Bandbreite der Eule-Orgel mit all ihren unterschiedlichen Facetten erleben können. Das Eröffnungskonzert übernahm Prof. Dr. Karlheinz Schüffler aus Willich. Er ist Organist und Vorsitzender des Fördervereins an der berühmten Walcker-Orgel der Lutherkirche zu Krefeld, wo er mit sehr viel Engagement ein vielfältiges Programm aus Orgelmatinéen sowie Chor- und Orgelkonzerten zur Aufführung bringt.

Das zweite Konzert am Sonntag, 18. September, wird der Initiator der Konzertreihe, Mathias Staut, bestreiten. Er ist als Oberstudienrat in Geldern sowie als Kirchenmusiker im Kirchenkreis Kleve tätig. Neben Werken von J. S. Bach und F. Mendelssohn-Bartholdy erwarten das Publikum ebenfalls ein Werk des kanadischen Komponisten und Organisten D. Bédard sowie weitere, leicht jazzige Variationsstücke von Z. Gárdonyi und J. Janca.

XXIV. Internationaler Orgelherbst in Straelen : Weltstars an der Königin der Instrumente

Das vierte und letzte Konzert am Sonntag, 16. Oktober, wird Michael Schmitt bestreiten. Aufgewachsen ist er in Büderich bei Wesel. Seit seinem Kirchenmusikstudium in Düsseldorf ist er als Propsteikantor an St. Clemens zu Telgte tätig. Michael Schmitt wird neben einem Werk J. S. Bachs insbesondere zwei zeitgenössische Orgelvirtuosen, T. Böcking und J. M. Michel, vorstellen und so die Klangvielfalt der Eule-Orgel einmal mehr unter Beweis stellen.