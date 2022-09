Streit um Studie zur Zukunft der Aula : SPD wirft CDU eindimensionale Sichtweise vor

Für die SPD weist Frak.tionsvorsitzender Andreas van Bebber die Kritik der CDU-Fraktion an der Aula-Entscheidung im Kulturausschuss zurück Foto: moew

Geldern Die Sozialdemokraten weisen die Kritik an der Aula-Entscheidung im Kulturausschuss zurück und verteidigen ihre Vorschläge für ein Konzept für die Zukunft.

Für die SPD weist Fraktionsvorsitzender Andreas van Bebber die Kritik der CDU-Fraktion an der Aula-Entscheidung im Kulturausschuss zurück. Es sei zu begrüßen, dass der Kulturausschuss sich mehrheitlich für eine offener angelegte Machbarkeitsstudie entschieden „und sich somit nicht bereits zu Beginn in seinen künftigen Entscheidungsmöglichkeiten beschränkt hat“, so van Bebber. Er attackiert stattdessen den Vorsitzendes des Gremiums: Es sei empörend, dass der Ausschussvorsitzende Walter Schröder (CDU) zunächst nicht einmal bereit gewesen sei, über den Antrag der SPD-Fraktion abstimmen zu lassen.