Exkursion des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend : Auf den Spuren des Kirchenmalers Heinrich Brey

Gelderland Der Historische Verein für Geldern und Umgegend organisierte eine Tagesfahrt zu Orten, an denen Werke des Künstlers zu sehen sind.

Beim ersten Ziel in Veert wurden in der Kapelle zur schmerzhaften Mutter „Klein Kevelaer“ von Karl-Heinz Pastoors neben der Kapellengeschichte insbesondere die Kreuzwegbilder von Brey vorgestellt. In der St.-Antonius-Kirche von Hartefeld erläuterte Klaus Oerschkes den Teilnehmern anschaulich die beiden fast in Vergessenheit geratenen, auf Zinkblech gemalten Brey-Bilder, die „Bergpredigt“ und das „Letzte Abendmal“ sowie die Geschichte der Kirche. Bedauerlich ist, dass die 1904 gemalten Wandbilder Breys bei den jüngsten Kirchenrenovierungen übermalt oder beseitigt wurden.