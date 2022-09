Hilfe für krebskranke Kinder in der Ukraine : 12.000 Euro Spende nach Benefiz-Show „GELDern hilft“

Geldern Nach der großen Ukraine-Benefiz-Show „GELDern hilft“ steht jetzt das Spendenergebnis fest: 12.000 Euro sind zusammengekommen und an die „Tabletochki Charity Foundation“ überwiesen worden. Die Organisation betreut krebskranke Kinder in der Ukraine.

Ob Torsten Sträter, Schmitz-Backes oder Jule Weber: Viele bekannte Künstler aus den Bereichen Musik, Theater, Zauberei, Kabarett und Poetry-Slam waren Mitte Juni in die Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums nach Geldern gekommen, um bei der großen Ukraine-Benefiz-Show „GELDern hilft“ für den guten Zweck aufzutreten. Nun steht das Spendenergebnis fest: 12.000 Euro sind zusammengekommen und auch schon an die „Tabletochki Charity Foundation“ in die Ukraine überwiesen worden. Die Organisation betreut krebskranke Kinder in der Ukraine, die nicht ausreisen können oder konnten.