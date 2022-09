Straelen : Basta lädt zum Wunschkonzert ein

Die A-Cappella-Gruppe Basta kommt nach Straelen. Foto: Rainer Holz

Straelen Beim Auftritt in Straelen entscheidet das Publikum, welche Lieder die Sänger anstimmen sollen. Alle A-Cappella-Begeisterten dürfen sich am Freitag, 30. September, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) auf Basta mit ihrem aktuellen Programm „Eure liebsten Lieder“ in der Bofrost-Halle freuen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die A-Cappella Gruppe Basta ist derzeit quer durch die Republik auf Abschiedstour unterwegs und präsentiert auf Einladung des Kulturrings Straelen nach fast erneut ein Konzert in Straelen. Alle A-Cappella-Begeisterten dürfen sich am Freitag, 30. September, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) auf Basta mit ihrem aktuellen Programm „Eure liebsten Lieder“ in der Bofrost-Halle freuen.

Als Basta vor mehr als 20 Jahren mit Kneipenkonzerten vor Freunden und Freunden von Freunden begann, rechnete niemand damit, dass aus den Vokal-Enthusiasten von einst eine der bekanntesten A-cappella-Bands Deutschlands werden würde. Und eine der beliebtesten. Mit mittlerweile neun Alben. „Eure liebsten Lieder“ heißt Basta aktuelle A-Cappella-Show, und der Name ist Programm.

Denn seit langer Zeit versorgen die fünf Sänger ihre begeisterten Fans mit immer neuen Lieblingsliedern, dass ihr treues wie neues Publikum sich aus diesen jetzt die allerliebsten aussuchen darf. Ein Wunschkonzert also, allabendlich.