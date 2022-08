Geldern : Ein Fest voller Klänge rund um die Kreismusikschule

Geldern Am Samstag gibt es an der Kreismusikschule Geldern Kurz-Konzerte mehrerer Ensembles und das Abschlusskonzert des Sinfonieorchesters.

Ein Musikschulfest veranstaltet die Kreismusikschule (KMS) in Geldern am Samstag, 27. August, von 14 bis 17.30 Uhr. Rund um die Musikschule am Boeckelter Weg 2 geht es musikalisch zur Sache. Es gibt ein abwechslungsreiches Programm mit Kurz-Konzerten verschiedener Streicher- und Bläserensembles, eine Darbietung der Tanzklassen und musikalische Mitmach-Aktionen für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Zum klangvollen Abschluss des Nachmittags spielt ab 16.30 Uhr das KMS-Sinfonieorchester aus seinem aktuellen Programm bekannte Werke aus der Klassik und Filmmusik.