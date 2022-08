Klassik : Musik von Mozart und Zeitgenossen in der Heilig-Geist-Kirche Geldern

Unter anderem sind Werke von Mozart zu hören. Foto: dpa/picture alliance / Andy Bernhaut

Geldern Pianistin Anna Khomichko spielt Kompositionen von Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Muzio Clementi und Wolfgang Amadeus Mozart.

Zu einem Konzert zum Sommerausklang lädt die evangelische Kirchengemeinde Geldern ein am Sonntag, 28. August, um 17 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche. Anna Khomichko präsentiert am Klavier Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Muzio Clementi, Wolfgang Amadeus Mozart sowie zehn Variationen in G-Dur über „Unser dummer Pöbel meint“ aus Christoph Willibald Glucks „Pilger von Mekka“.

Khomichkos wohlbedachte Interpretationen erschaffen eine erstaunliche Zartheit des Klangs. Faszinierende Darbietungen haben bereits Zuhörer in vielen Ländern begeistert. Gepriesen für ihr eklektisches Repertoire, das von Scarlatti bis zur Musik des 20. Jahrhunderts reicht, befasst sich Anna sowohl mit der Musik des Barock und der Klassik als auch mit weniger bekannten Komponisten der Romantik und Moderne. Sie kommuniziert mit jüngeren Generationen in der Sprache, die diese am besten verstehen – die der Online-Medien. Deshalb hat die Musikerin es sich zur Aufgabe gemacht, für ihre schnell wachsenden Blogs über klassische Musik auf YouTube und Instagram stets qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren. Sie möchte dabei ein Vorbild für eine junge weibliche Musikergeneration sein, zugleich aber nicht nur Teenager, sondern Menschen jeden Alters und jeder Herkunft inspirieren.

Höhepunkte der Saison 2021/2022 sind die Recitals mit Werken russischer Komponisten (Rachmaninov, Skriabin und Medtner) in der deutschlandweit bekannten Konzertreihe „Karlsruher Meisterkonzerte“ im Karlsruher Konzerthaus sowie die Präsentation des Programms „Mozart und seine Zeitgenossen“ mit Werken von Mozart, C. P. E. Bach, J. C. Bach und Clementi für die Bad Wildunger Klaviertage. Außerdem tritt die Pianistin bei vielen Festivals im In- und Ausland auf.

Das Programm „Mozart und seine Zeitgenossen“ wird 2022 als CD bei dem Label Genuin in Kooperation mit dem Südwestrundfunk aufgenommen.