Ratssitzung in Wachtendonk : „Bauchschmerzen“ beim Rathaus-Anbau

Wachtendonk Letzter Akt im Erweiterungs-Drama: Wachtendonks Rat billigt mit 13 ja-Stimmen 220.000 Euro Mehrkosten. Die Fraktionen sind unzufrieden mit der Projektkoordination und beklagen mangelnde Transparenz.

Spatenstich Am 16. Januar erfolgt der Spatenstich für den Erweiterungsbau des Rathauses an der Mühlenstraße.

Kritik der WWG Simon Kretschmer von der Wankumer Wählergemeinschaft (WWG) stimmte gegen die Vorlage und schoss verbal massiv gegen die Projektverantwortlichen. Er forderte Einsparungen an allen Ecken und Kanten, so dass das Projekt auf alle Fälle unter einer Million Euro kosten wird. Die mit 70 Euro kalkulierten speziellen IT-Steckdosen und die geplanten Rollos sowie der geplante Fliesenboden seien zu teuer. Er fordert einen Vinylboden, der ein Einsparpotenzial von 30.000 Euro bietet. Auch mit den Mehrkosten einer Be- und Entlüftungsanlage ist Kretschmer nicht einverstanden. „Ich finde es eine Frechheit, wie hier mit dem Rat und mit den Steuergeldern der Bürger umgegangen wird“, so der WWG-Mann.