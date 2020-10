Tischtennis : 8:4 – WRW-Herren setzen sich in der Verbandsliga durch

8:4 – WRW-Herren setzen sich in der Verbandsliga durch

Benedikt Tenbrink gewann mit dem TTV Rees-Groin II in der Landesliga. Foto: Markus Joosten

Kreis Kleve Die Mannschaft schlägt die DJK TTR Rheine. Die Damen des TTC Geldern-Veert feiern den ersten Saisonsieg in der Verbandsliga. Und der fällt mit 11:1 gegen das Schlusslicht TTC Union Düsseldorf sogar sehr hoch aus.

In der Tischtennis-Verbandsliga der Herren ist WRW Kleve der zweite Sieg in Folge gelungen. Das Team setzte sich an den heimischen Platten mit 8:4 gegen die DJK TTR Rheine durch. Trotz des Erfolges bleibt die Mannschaft auf dem fünften Platz. Vincent Kesper und Hiroshi Leo Kimura sorgten für eine 2:0-Führung, die die Gäste aber sofort ausglichen. Bastian Beyerinck brachte WRW Kleve anschließend wieder nach vorne, der Gegner kam erneut zum 3:3 zurück. Doch danach zog der Gastgeber davon. Kesper, Kimura und Lucca-Henk Kaus sorgten für einen 6:3-Vorsprung. Die weiteren Klever Zähler holten noch Beyerinck und Jakob Kremer.