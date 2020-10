Fußball : Kevelaerer SV gewinnt mit seinem neuen Trainer Patrick Znak

Kreis Kleve Kreisliga A, Gruppe 1: Das Team bezwingt den TSV Weeze II knapp mit 1:0. Alemannia Pfalzdorf setzt sich beim SV Donsbrüggen mit 2:0 durch.

Einen Einstand nach Maß konnte der neue Trainer des Kevelaerer SV, Patrick Znak, im Nachbarschaftsduell der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern, Gruppe eins, beim TSV Weeze II feiern. Mit 1:0 (0:0) setze sich sein Team durch. Den Treffer des Tages erzielte Lucas Hühnholt in der letzten Minute. „Das war natürlich ein glücklicher Zeitpunkt. Aber wir hatten deutlich mehr vom Spiel und haben am Ende auch verdient gewonnen“, lautete Znaks Fazit nach seinem ersten Einsatz an der Seitenlinie des KSV.