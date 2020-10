Fußball : GSV Geldern verliert Spiel und bangt um Tim Beßler

Kreis Kleve Kreisliga A, Gruppe 2: Die Mannschaft kassiert eine 2:3-Niederlage gegen den SC Auwel-Holt. Tim Beßler verletzt sich schwer. Der SV Sevelen gewinnt wieder.

Für den GSV Geldern war es ein Nachmittag zum Vergessen. Das Team von Roland Rößler unterlag in der Fußball-Kreisliga A, Gruppe zwei, beim SC Auwel-Holt mit 2:3 (0:0). Eine schwere Verletzung von Tim Beßler warf jedoch einen Schatten über das Spielgeschehen. Zu diesem Zeitpunkt führte der SC durch Stefan Linssen (51.) mit 1:0. Nach langer Unterbrechung inklusive Krankenwagen-Einsatz erhöhten Linssen (90.) und Vincent Dams (90.+2) auf 3:0. Der GSV kam durch Ümit Ezer (90.+4) und Zaman Ökce (90.+10) nur noch auf 2:3 heran. Das Ergebnis sei diesmal ohnehin unerheblich, so Rößler. Mit Erdi Ezer fällt ein weiterer Schlüsselspieler wohl vorerst aus.

Der SV Sevelen feierte mit dem 2:1 (0:1) beim TSV Nieukerk den fünften Sieg in Folge. „Wir mussten uns reinkämpfen“, sagte der Sevelener Coach Gunnar Gierschner. Nach 13 Minuten brachte Felix Brusius den Gastgeber in Führung. Philipp Langer (47.) und Simon van der Sande (67.) drehten in der zweiten Halbzeit das Spiel. Mit Henning Schwarz und Mathis Kaufels wurden zwei TSV-Akteure des Feldes verwiesen. Die Unterzahl habe sich jedoch nicht bemerkbar gemacht, so TSV-Trainer Wilfried Steeger: „Vom Spielverlauf her wäre ein Unentschieden auch in Ordnung gewesen.“