Jetzt an zwei Tagen : Der Kartenvorverkauf für das Jetzt&Immer-Festival startet

Das Jetzt&Immer-Festival am Grünen See findet zum ersten Mal an zwei Tagen statt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die beste Gelegenheit, den Sommer ausklingen zu lassen und sich noch mal die Seele aus dem Leib zu tanzen - das Jetzt&Immer-Festival am Grünen See.

() „Das Jetzt&Immer-Festival bringt zusammen, was zusammen gehört: Musik, Kunst, geniale Ideen und tolle Leute“, das versprechen die Veranstalter und machen schon jetzt Lust auf die dritte Auflage des Festivals am 9. und 10. September am Grünen See.

Zum ersten Mal verwandelt sich das Gelände an zwei Tagen in eine Festivalarena. Die Veranstalter bieten auf der Bühne eine bunte Mischung aus Indie, Pop und Hip-Hop. Kaum zu glauben, hatten doch Anton Lenger, Felix Große und Jan Kaldewey mit rund 200 Besuchern gerechnet, als sie das erste Festival aus der Taufe hoben. Am Ende kamen rund 2000 Besucher. Für die Veranstalter ein guter Grund, am Ball zu bleiben und eine Bestätigung für ihre These: In Ratingen fehlt eine Plattform für junge Bands und eine Veranstaltung für ein junges Publikum.