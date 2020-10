Kerken : Gesamtschüler erfolgreich bei Englisch-Wettbewerb

An der Robert-Jungk-Gesamtschule nahmen 51 Schülerinnen und Schüler online am Englisch-Wettbewerb „The Big Challenge“ teil. Foto: Gesamtschule

Kerken Demir Coric kam landesweit auf den achten Platz. Insgesamt nahmen 51 Jungen und Mädchen der Jahrgangsstufen 5 bis 8 an dem Wettbewerb teil.

Auch während des Corona-bedingten Lockdowns mussten die Schüler der Robert-Jungk-Gesamtschule nicht auf die Teilnahme am beliebten internationalen Englisch-Wettbewerb „The Big Challenge“ verzichten: 51 Jungen und Mädchen der Jahrgangsstufen 5 bis 8 stellten sich im Mai und Juni online von zu Hause aus dem Multiple-Choice Test mit Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone. Innerhalb von 45 Minuten galt es komplexe Fragen zu Grammatik, Wortschatz, Aussprache, Vokabeln und Landeskunde richtig zu beantworten. Erstmalig wurde auch das Hörverstehen geprüft. Alle Kinder erhielten ein Diplom, ein Poster und einen Stift als Geschenk. Darüber hinaus gab es für die Jahrgangsbesten Sonderpreise wie Medaillen, spannenden Lesestoff, Poster, Kalender oder Powerblock-Speicher. Als Jahrgangsbeste wurden geehrt: im 5. Jahrgang: Demir Coric, Pablo Fernandez, Ryan Guntrum; im Jahrgang 6: Eva Kerpen, Laura Semir, Mania Mehrga; im Jahrgang 7: Domenic Hormanns, Pia Borinski, Nicole Sophie Wagener; im Jahrgang 8: Renee Raphelt, Anisha Sidorski und Simon Weshalowski. Besonders stolz ist die Schule auf Demir Coric: er erzielte sowohl landes- als auch bundesweit herausragende Ergebnisse - 8. Platz in NRW und 57. Platz in Deutschland – von insgesamt 6633 Teilnehmern in seiner Klassenstufe. „Der Wettbewerb ist ein wunderbarer Motivationsanreiz für das Fremdsprachenlernen“, sagt Kati Bülow, die den Wettbewerb für die Schule koordiniert.