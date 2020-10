Teich in der Magerwiese am Havelring : Wiese am Havelring: Stadt will Verschlammung verhindern

Wiese am Havelring: Stadt will Verschlammung verhindern

Teich in der Magerwiese am Havelring

Der Teich in der Magerwiese am Havelring wird von Schlamm und Schadstoffen befreit. Foto: HvS

Geldern Um die Wasserqualität zu erhalten, muss die Stadt den Teich am Havelring von Schlamm, Straßenschmutz und Schadstoffen befreien. Eine Hälfte wird jetzt, die andere im nächsten Jahr gereinigt.

Das Regenrückhaltebecken in der Magerwiese am Havelring wird ab dieser Woche von Schlamm, Straßenschmutz und Schadstoffen befreit. Zunächst soll nur eine Hälfte des Teichs gereinigt werden, um die Arbeiten möglichst schonend für die dort lebenden Tiere durchzuführen. Eine Fortsetzung ist erst in etwa einem Jahr geplant. Wie die Stadt Geldern mitteilt, ist der Eingriff, über den auch der NABU informiert wurde, erforderlich, um einerseits die Wasserqualität des Teiches zu erhalten und andererseits zu verhindern, dass das Gewässer immer stärker verschlammt.

Christian Kronenberg von der Grünflächenabteilung im Gelderner Tiefbauamt: „Bei stärkerem Regen werden zum Beispiel aus Dachrinnen, Rinnsteinen oder Senken der Straßen auch verschiedene Schadstoffe in den Regenwasserkanal gespült. Auf diese Weise wird das Material, wie zum Beispiel Gummiabrieb von Reifen, weitertransportiert. Dabei gelangen bisweilen sogar Schwermetalle in den Teich der Magerwiese.

„Wir werden den entnommenen Schlamm zunächst am Ufer lagern, damit verbliebenes Wasser in den Teich zurückfließen kann und wollen gleichzeitig dem Material Proben entnehmen“, sagt Kronenberg. Die Ergebnisse sollen zeigen, wie stark das Material belastet ist. Dies, so Kronenberg, entscheide am Ende darüber, wo der Schlamm entsorgt werden muss.