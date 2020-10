Fußball : Rindern verliert Partie und drei Spieler in Broekhuysen

Straelen/Kleve Die Sportfreunde gewinnen das Bezirksliga-Duell und schieben sich weiter in Richtung Spitze. Bei SV Rindern kommt viel Verletzungspech hinzu.

In der Fußball-Bezirksliga haben die Sportfreunde Broekhuysen den SV Rindern mit 2:1 (1:0) geschlagen. In einer ausgeglichenen Partie besorgte Marcel Thyssen für das Team von Trainer Sebastian Clarke den Siegtreffer.

Igor Puschenkow brachte die Hausherren schon nach zwei Minuten in Führung. Die Gäste fanden in der Folge aber immer besser in die Partie und hatten schon vor der Pause gute Chancen auf den Ausgleich. Ärgerlich: Torwart Lukas Wichert musste nach 20 Minuten verletzt vom Platz, auch Kapitän Fabian Hildebrandt und Henning Klösters mussten später angeschlagen runter. Klösters hatte nach einem schönen Konter in der 57. Minute noch das zwischenzeitliche 1:1 erzielt.