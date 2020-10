Fußball : Kerkmann erlöst den Uedemer SV

Uedem/Kevelaer Der eingewechselte Stürmer des Fußball-Bezirksligisten trifft beim 1:1 gegen die DJK Twisteden in der Nachspielzeit. Beide Mannschaften liefern sich auf Asche einen offenen Schlagabtausch.

Nicht unbedingt nach dem Geschmack der Trainer. Martin Würzler prognostizierte bereits vor dem Anpfiff. „Heute setzt sich die Mannschaft durch, die den Platz besser annimmt.“ In Durchgang eins waren das ganz klar die Hausherren. Die sonst spielstarken Gäste um Mittelfeldmotor Chris Kleuskens fanden zunächst überhaupt nicht in die Partie. Der USV, der nach zuletzt zwei Niederlagen unbedingt wieder punkten wollte, zeigte dies durch starke Laufbereitschaft auch auf dem Platz. Die Angriffsbemühungen der DJK wurden früh gestört. Über die Flügel Lukas Jacobs und Simon Trappe ging es immer wieder schnell nach vorne. Allerdings fehlte am Ende der unbedingte Wille zum Abschluss. Auf der Gegenseite dauerte es 35 Minuten, ehe Chris Kleuskens das erste Mal gefährlich auf das gegnerische Tor schoss. So waren die Gastgeber zur Halbzeit zwar die bessere Mannschaft, Zählbares aber sprang nicht dabei heraus.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste vollkommen anders. Trainer Stefan Dösselmann schien in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben. Der Gast wirkte nun viel frischer und engagierter und erspielte sich einige gute Gelegenheiten. Der USV hatte nun Probleme mit der Raumaufteilung und dem Spielaufbau. Und so war die Gästeführung durch Marc Brouwers nach 66 Minuten nicht unverdient. In der Folge warf Uedem alles nach vorne, vergab jedoch zahlreiche Chancen, ehe Kerkmann sein Team in der Nachspielzeit jubeln ließ. „Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung. Wir hätten hier gern einen Big Point gemacht, am Ende bin ich aber nicht unzufrieden“, sagte DJK-Trainer Stefan Dösselmann. Uedems Trainer Martin Würzler nach den 90 Minuten: „Gut für die Moral, dass wir uns am Ende doch noch belohnt haben.“