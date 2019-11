Wahl in Wachtendonk : Der Fünfkampf von Wachtendonk

Der Bürgermeisterkandidat des WBV heißt Paul Hoene. Er tritt nach jetzigem Stand gegen vier Konkurrenten an. Foto: WBV

Wachtendonk Der Wachtendonker Bürgerverein (WBV) schickt Paul Hoene als seinen Kandidaten ins Rennen. Damit streben jetzt fünf Männer danach, als Nachfolger von Hans-Josef Aengenendt Bürgermeister in der Niersgemeinde zu werden.

Schon vor einigen Wochen hat der Wachtendonker Bürgerverein (WBV) erklärt, einen Bürgermeisterkandidaten aufstellen zu wollen. Jetzt gibt er dessen Namen bekannt. In der Mitgliederversammlung hat der WBV Paul Hoene (41) gewählt. Er muss sich gegen vier Mitbewerber um den Bürgermeistersessel durchsetzen.

Der gebürtige Moerser lebt mit seiner Frau und drei Töchtern seit 2009 in Wachtendonk. Nach dem Abitur, einer kaufmännischen Ausbildung und einer Weiterbildung zum Medienfachwirt ist er seit 2006 Prokurist eines Medienunternehmens mit etwa 40 Mitarbeitern in Düsseldorf. Heute ist er dort Verlagsleiter und zugleich Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft. Seit 2012 leitet er zudem als Vorsitzender ehrenamtlich eine Prüfungskommission für angehende Medienkaufleute der IHK Düsseldorf. Derzeit absolviert er eine berufsbegleitende Weiterbildung zum „zertifizierten Mediator“, eine Art „professioneller Konfliktlöser“.

Der parteilose Alexander Pasch tritt für die CDU an. Foto: Klatt

Info Die Sitzverteilung in Wachtendonks Rat Vorsitzender Den Vorsitz hat Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt (CDU). CDU 10 Sitze WWG 5 Sitze Grüne 3 Sitze SPD 3 Sitze WBV 2 Sitze FDP 1 Sitz

In seinem Wohnort Wachtendonk engagiert er sich im Vorstand der Kita „Gänseblümchen“. Seit 2010 prägt er die Entwicklung dort entscheidend mit. In dieser Zeit ist die Kita von einer zweigruppigen zu einer viergruppigen Einrichtung gewachsen und hat sich im Rahmen mehrerer Zertifizierungen (unter anderem zum „Familienzentrum NRW“) qualitativ weiterentwickelt. Hoene ist aktives Gründungsmitglied des Vereins „Freie Realschule Niederrhein“, der im leerstehenden Gebäude am Schoelkensdyck in Wachtendonk eine Realschule in freier Trägerschaft etablieren will.

Frank Isler ist der Bürgermeisterkandidat der SPD. Foto: SPD

Seit 2014 ist er sachkundiger Bürger im Jugendhilfeausschuss des Kreises Kleve. Im Rahmen seiner WBV-Mitgliedschaft bringt er sich als sachkundiger Bürger in die Arbeit des Wachtendonker Planungs- und Liegenschaftsausschusses sowie als stellvertretender Vorsitzender in die Mitgliederversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld ein.

Ludwig Ramacher ist von Bündnis 90/Grünen aufgestellt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Besonders liegen Hoene laut Mitteilung des WBV die Themen „Bürgerbeteiligung“ und „Transparenz“ am Herzen. Aktives Zugehen auf Bürger und Vereine, eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit sowie eine konsequente Nutzung der Möglichkeiten digitaler Medien und Werkzeuge könnten in seinen Augen viel Positives bewirken und Konflikte vermeiden. Kinder und Jugendliche möchte er in die Gestaltung des Zusammenlebens in der Gemeinde einbinden – beispielsweise durch die Gründung eines Kinder- und Jugendparlaments. Er sieht dringenden Bedarf für kreative Konzepte, um ein völliges Aussterben des Einzelhandels in den beiden Ortskernen Wachtendonk und Wankum zu verhindern. Er plädiert dafür, bei jedem Projekt dessen Auswirkungen auf die Umwelt kritisch zu hinterfragen – auch wenn dafür zusätzliches Personal in der Verwaltung nötig werden sollte.

Berthold Perret tritt als parteiloser Einzelkandidat an. Foto: privat

Aus Sicht des WBV ist Paul Hoene der optimale Kandidat für das Amt des Wachtendonker Bürgermeisters. Er vereine langjährige Erfahrung in der Unternehmens- und Personalführung mit hoher sozialer Kompetenz und Erfahrungen in der Kommunalpolitik. Aktiv bringe er sich ehrenamtlich in die Arbeit lokaler Vereine ein. Zudem stehe er für einen Generationenwechsel in der Wachtendonker Lokalpolitik. Für Gespräche über eine Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen sei er offen.