Ausstellung in Straelen : Totenzettel erzählen Geschichte(n)

STRAELEN Im Pfarrheim St. Peter und Paul in Straelen bekamen die Besucher interessante Einblicke bei einer besonderen Ausstellung.

Eine spannende Sichtweise auf die Straelener Geschichte bot sich Interessierten am Wochenende im Pfarrheim. Dort wurden Totenzettel ausgestellt, die interessante Geschichten von Straelener Bürgern offenbarten. Die Zettel stammten vorwiegend aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Den Fokus richtete die Ausstellung auf Handel und Gewerbetreibende im Straelen der vergangenen Jahrhunderte. Unter dem Titel „Totenzettel erzählen Geschichte und Geschichten“ präsentierte der Verein Freunde des Stadtarchivs dabei nicht nur die Totenzettel, sondern auch alte Rechnungen, Werbeflyer, Fotografien sowie die Geschichten rund um die verstorbenen Personen. So wurden Holzschuhmacher, Bäcker, Metzger, Schreiner und mehr thematisiert, die die Stadt mitgeprägt haben. Dabei wurden Verbindungen zur Straelener Geschichte hergestellt und die Bedeutung von Straßennamen und der Aufteilung der Innenstadt wurden deutlich. Der älteste Totenzettel der Ausstellung stammte aus dem Jahr 1732. Dieser erzählte von Catharina von Knechten, einer Adligen. Zur damaligen Zeit war es lediglich in den höhergestellten Schichten üblich, dass durch Totenzettel an den Verstorbenen erinnert wurde. Im folgenden Jahrhundert verbreitete sich der Brauch dann immer weiter. Mithilfe von Adressbüchern, Rechnungen, Flyern, Aufzeichnungen aus dem Stadtarchiv sowie moderner Ahnenforschung wurden Informationen über die Personen gesammelt und zu einer vielseitigen Ausstellung zusammengefügt. Der Großteil der Totenzettel stammte aus der persönlichen Sammlung von Wilhelm Tissen, der inzwischen 18.000 Zettel aus dem Altkreis Geldern besitzt. „Wir versuchen die Zettel zu nehmen und dann rundherum ein Leben aufzubauen“, so Tissen. Es ist bereits seine fünfte Ausstellung rund um das Thema Totenzettel.