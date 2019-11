Nieukerk : Babysitter über Kartei suchen

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd Eine Frau hebt ein Baby aus dem Bettchen (Symbolbild).

Nieukerk Wer einen Babysitter sucht, oder selbst Kinder betreuen will, kann sich an das Familienzentrum der Kita Rumpelstilzchen in Nieukerk wenden.

(RP) Das Familienzentrum der Kita Rumpelstilzchen in Nieukerk führt eine Babysitter-Kartei. Eltern, die einen Babysitter suchen, wird ein Ordner mit Steckbriefen von Betreuern zur Verfügung gestellt. Zur Erweiterung des Babysitter-Pools können sich interessierte Jugendliche gerne in der Kita melden und sich in der Babysitterkartei mit einem Steckbrief vorstellen. Formulare sind in der Kita erhältlich.

In Kooperation mit der Familienbildungsstätte Geldern-Kevelaer fand im Familienzentrum Kita Rumpelstilzchen in den Herbstferien ein Babysitterkursus statt. Jugendliche ab 14 Jahren haben Grundlegendes über pädagogisches Verhalten, Spielen und Basteln mit Kindern, Baby- und Kinderpflege erfahren.

Die Teilnehmer konnten in die Babysitter-Kartei übernommen werden, die als Grundlage für eine Vermittlung dient. Ferner haben sie eine Bescheinigung über die Teilnahme an diesem Kurs erhalten.