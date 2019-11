Projekt in Geldern : Wohnpaten begleiten Geflüchtete beim Umzug

So funktioniert eine Wohnpatenschaft: Nicole Landwehr (r.) half Media Koshnaw (links) und ihrer Familie. Foto: Tobias Kleinebrahm

Geldern Die Stadt sucht Freiwillige, die Flüchtlinge beim Umzug in die eigene Wohnung unterstützen.

(RP) In Geldern eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist nicht leicht. Für Geflüchtete ist ein Umzug in die eigenen vier Wände ohne Hilfe meist aufgrund von Sprachproblemen und fehlenden Kontakten praktisch unmöglich. Die Sozialarbeit der Stadt Geldern und der Fachdienst für Integration und Migration des Caritasverbandes haben deshalb das Projekt „Wohnpaten“ initiiert und suchen nun Freiwillige, die Geflüchtete und deren Familien beim Umzug in eine neue Wohnung unterstützen.

Media Koshnaw stammt aus dem Irak und lebt mit ihrem Mann Jamal und ihren beiden Kindern seit vier Jahren in Deutschland. Etwa genauso lange kennt sie auch Nicole Landwehr vom Verein Kulturmix, der sich um die Begleitung und Integration Geflüchteter kümmert. Seitdem unterstützt Nicole Landwehr die Familie, half unter anderem, die erste Wohnung zu finden, damit die Familie aus der Sammelunterkunft an der Friedrich-Spee-Straße ausziehen konnte. „Es war reiner Zufall, dass wir die Wohnung in der Glockengasse gefunden haben“, erinnert sich Nicole Landwehr. „Und dann mussten wir ja noch schauen, wie wir an Möbel kommen und wo wir Helfer finden, die beim Umzug anpacken.“ Noch heute ist Media Koshnaw dankbar für die Unterstützung. „Alleine hätten wir das nicht geschafft“, sagt sie über ihren Umzug.

Solche Erfolgsgeschichten, wie die von Nicole Landwehr und Media Koshnaw, soll es in Zukunft öfter geben in Geldern. „Eine eigene Wohnung zu haben, einen privaten Raum, der ein Gefühl des Zu-Hause-Seins gibt, ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen“, sagt Sigrid Akman, Flüchtlingskoordinatorin der Stadt Geldern. Deshalb suchen Stadtverwaltung und Caritas nun Ehrenamtliche, die als „Wohnpaten“ Geflüchtete unterstützen. Die eigentliche Wohnungssuche und der Erstkontakt zu den Vermietern sollen zunächst über die Mitarbeiter der Stadt und der Caritas laufen. Die ehrenamtlichen Wohnpaten kommen anschließend ins Spiel. Sie begleiten bei der Wohnungsbesichtigung, helfen bei Formalitäten wie Mietvertrag, Adressummeldung oder Anmeldung von Strom und Heizung. Je nach Fähigkeiten und zeitlichen Kapazitäten der Wohnpaten sind auch Hilfen beim Renovieren und der Anschaffung von Möbeln erwünscht. Auch beim Einleben in die Hausgemeinschaft können die Wohnpaten unterstützen – angefangen von Mülltrennung und Flurwoche bis hin zur Hausordnung und zum Kontakt mit den Nachbarn. Nicole Landwehr vom Verein Kulturmix macht neuen potenziellen Wohnpaten Mut: „Anfangs ist die Begleitung recht intensiv, aber mit der Zeit werden die Familien immer selbstständiger.“