Kleinkunst in Straelen : Humorvoller Blick auf den Büroalltag

Hans Gerzlich trat im Straelen Forum auf. Foto: Kaspers

Straelen Der Gelsenkirchener Kabarettist Hanz Gerzlich plauderte in Straelen auch über Politik und Wirtschaft.

Mit einem Strick als Krawatte beschritt Gerzlich im eleganten Anzug die Bühne des Straelener Forums. Ein Schreibtisch, ein rollbarer Bürostuhl sowie Kabel-Telefon und eine Kaffeetasse warteten dort auf ihn. Mit Themen rund um den Büroalltag stieg der gebürtige Gelsenkirchener und Diplom-Ökonom in sein Kabarettprogramm ein. Arbeitnehmer werden zunehmend mit stetig wachsenden Aufgaben im Job konfrontiert. So genannte Zeitmanagement-Seminare sollen bei der Bewältigung Hilfe leisten. Bildungsmaßnahmen, die Techniken des Selbstmanagements vermitteln, würden das eigentliche Problem der viel zu vielen zeitintensiven Aufgaben nicht bewältigen, so Gerzlich. „Das ist genau so, als wenn Sie bei Gewichtsproblemen auf der Waage den Bauch einziehen“, verglich der 52-jährige Kabarettist humorvoll die Situation und erntete dabei viel Applaus im gut besuchten Forum des Städtischen Gymnasiums.

Was er von der Forderung des Arbeitnehmers nach Multitasking hält, ließ er das Publikum ebenfalls wissen: „Wenn man am PC zu viele Programme öffnet, dann hängt er sich auf.“ Nun wusste auch der letzte Besucher, was es mit der „Strick-Krawatte“ auf sich hat. Nach etwa einer Stunde legte Gerzlich mit seinem kabarettistischen Programm eine rund 20-minütige Pause ein, in der Interessierte am Eingang ein Exemplar seines Buches „Geld für alle! Wechseljahre einer Weltwirtschaft“ verkaufte (8,90 Euro) und auf Wunsch signierte. Wer wollte, der durfte eine Postkarte für Arbeitskollegen mitnehmen, so Gerzlich, auf denen der Slogan „Bodenhaltung, Käfighaltung, Buchhaltung“ zu finden war.

Nach der Pause ging es mit seinem Kabarettprogramm „Und wie war dein Tag Schatz?“ weiter.

Wer sich auf das über zweistündige Programm von Hans Gerzlich einlässt, der muss sich auf teils zynischen Humor einlassen. Beispielsweise steige das Bruttoinlandsprodukt (BIP), wenn ein Attentat verübt werde, so Gerzlich. Der Polizei- und Feuerwehreinsatz sowie das Justizverfahren würde das BIP steigern. „Mohammed Atta war ein Fleisch gewordenes Konjunkturprodukt“, erklärte Gerzlich den Zusammenhang von Wirtschaft und Terroranschlägen.

Auch die Politik kam nicht ungeschoren davon. Im Hinblick auf die Europawahl kritisierte Gerzlich den Umgang mit CSU-Politiker Manfred Weber, der als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) antrat. „Da wird einer gewählt und dann heißt es plötzlich ,April, April, die von der Leyen macht’s´.“ Bei der Zugabe nahm Gerzlich das Publikum mit in sein neues Comedy-Programm, um herauszufinden, wie die Resonanz ist.

Der 52-Jährige wandte einen psychologischen Trick an. Er erzählte dem Publikum, was in der folgenden Song-Sequenz gesungen wird. „Sie hören, was Sie hören sollen“, war sich Gerzlich sicher.

In der Tat lachte das Publikum lauthals, als im Refrain des Songs „Dirty Diana“ vom „King of Pop“ tatsächlich wie angekündigt „Da kommt der Gärtner“ von Michael Jackson gesungen wurde.