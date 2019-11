Handball : Grün-Gelb sorgt für Überraschung

Straelen Handball-Regionalliga der Frauen: SV Straelen – HC Gelpe/Strombach 33:31 (14:16).

(terh) In einem durch und durch wilden Spiel gegen einen der Titelfavoriten der noch jungen Saison setzten sich die Blumenstädter am Ende glücklich aber nicht unverdient mit 33:31 durch. „Wir haben uns unglaublich viele technische Fehler geleistet, in Halbzeit eins zudem zahlreiche Hochkaräter vergeben. Dass wir trotzdem als Sieger vom Parkett gehen, ist umso erstaunlicher“, sagte SVS-Coach Thomas Floeth nach einer intensiven und bis zur letzten Sekunde spannenden Partie.