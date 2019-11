Jugendfußball : SVS-Talente weiterhin chancenlos

Gelderland Fußball-Niederrheinliga der C-Junioren: SV Straelen kassiert siebte Niederlage.

(SvB) Fußball-Niederrheinliga der C-Junioren: 1. FC Kleve – SV Straelen 3:0 (2:0). Der SVS kommt aus der Misere nicht heraus und musste die siebte Niederlage im siebten Spiel einstecken. Und das gegen den „ewigen Konkurrenten“ aus Kleve. Schon in der ersten Halbzeit gingen die Gastgeber mit 2:0 in Führung (13., 32.). Die Gäste gaben nicht auf, hatten Ideen und hielten mit. Umso bemerkenswerter, weil die Grün-Gelben in der 14. Minute einen umstrittenen Platzverweis hatten hinnehmen müssen. Der Straelener Kampfgeist wurde nicht belohnt: In der Schlussminute trafen die Jungs vom Klever Bresserberg zum 3:0-Endstand. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. 60 Minuten in Unterzahl sind brutal, doch selbst da waren wir auf Augenhöhe. Entscheidend war die in meinen Augen schwache Schiedsrichterleistung“, meinte Straelens enttäuschter Trainer Christoph van Zwamen nach der Begegnung.