Kommunalpolitik in Wachtendonk : Wachtendonk fördert Bürgerprojekte

Wachtendonk Bündnis 90/Grüne haben es beantragt, der Gemeinderat hat es einstimmig gebilligt: Mit einem neuen Projekt sollen Ideen der Einwohner zum Zuge kommen, um die Niersgemeinde lebenswerter zu machen.

Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt hält es für eine tolle Sache. Und auch der Gemeinderat insgesamt war angetan. Einstimmig nahm er laut Aengenendt in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen an. Künftig sollen in der Niersgemeinde Bürgerprojekte gefördert werden und damit Ideen zum Zuge kommen, die die Gemeinde lebenswerter machen. Dabei kann es sich um Veranstaltungen ebenso handeln wie um den Bau beispielsweise von Spielplätzen. „Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt“, fordert die Gemeindeverwaltung zum Mitmachen auf.

Für die Förderung von Projekten noch in diesem Jahr ist es zu spät, deshalb geht der Blick auf das Jahr 2021. Projektideen können bis zum 31. Oktober eingereicht werden. In der Ratssitzung am 14. Dezember werden die Projekte vorgestellt und bewertet. Drei Tage später will der Rat die zu fördernden Projekte bekanntmachen. Die Umsetzung soll zwischen dem 1. Januar und 30. Juni 2021 erfolgen.