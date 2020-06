Gartenbau-Vermarkter in Herongen : Landgard-Umsatz knackt die Zwei-Milliarden-Euro-Marke

Der Vorstand von Landgard (von links): Dirk Bader, Carsten Bönig und Labinot Elshani. Foto: Landgard

Herongen Der Aufwärtstrend der Genossenschaft hält an. Die Umsatzzuwächse wurden trotz schwieriger klimatischer Rahmenbedingungen für die Sparten Blumen & Pflanzen sowie Obst & Gemüse erzielt.

Positiv fällt der Geschäftsbericht des Gartenbau-Vermarkters Landgard aus. Die Genossenschaft mit Sitz in Herongen hat im Jahr 2019 eine Umsatzsteigerung um drei Prozent auf jetzt 2,012 Milliarden Euro (Vorjahr 1,953 Milliarden Euro) erzielt. Davon entfielen 1,225 Milliarden Euro (Vorjahr 1,212 Milliarden Euro) auf die Sparte Blumen & Pflanzen und 761 Millionen Euro (Vorjahr 715 Millionen Euro) auf die Sparte Obst & Gemüse. Der Bereich Logistik und Dienstleistungen trug wie im Vorjahr 26 Millionen Euro zum Gesamtumsatz der Landgard Gruppe bei. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg um mehr als 31 Prozent und fiel mit 25,3 Millionen Euro deutlich besser aus als im Vorjahr. Gleichzeitig konnten die Bankverbindlichkeiten weiter stark reduziert werden. Sie verringerten sich um 60,8 Millionen auf 143 Millionen Euro. Parallel dazu stieg die Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals auf 17,9 Prozent.

Diese positiven Zahlen sind aus Sicht von Landgard umso erfreulicher, da die klimatischen Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2019 erneut sehr herausfordernd waren. Die Witterungsbedingungen waren mit Frostnächten im Frühjahr, langen Hitzeperioden und viel zu wenig Niederschlag alles andere als optimal. „Das Geschäftsergebnis 2019 ist das Ergebnis des unermüdlichen Einsatzes und der geübten Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsbetrieben, unseren Mitarbeitern und unseren strategischen Kunden. Die Nähe zu den Erzeugern und Kunden dokumentiert den Erfolg unserer Genossenschaft mit Mehrwerten für alle Beteiligten. Der Zuwachs bei den Erzeugerbetrieben in den Sparten, die Ausweitung des Produktportfolios und die hohe Akzeptanz unserer Leistung durch unsere Kunden zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind Innovationsmotor, Taktgeber und Vorreiter in der Grünen Branche. Das ist unser Anspruch und unsere Motivation“, so Carsten Bönig, Vorstand der Landgard eG.

In der Sparte Blumen & Pflanzen ist es trotz des Wetters gelungen, den unkonsolidierten Umsatz gegenüber dem bereits sehr starken Vorjahr nochmals um 3,2 Prozent zu steigern. Dank der kundenorientierten Ausrichtung der verschiedenen Geschäftsfelder sei Landgard inzwischen in der Lage, Ergebnisschwankungen in Bereichen wie Fachhandel oder organisiertem Handel gut aufzufangen und auszugleichen. „Dazu hat Landgard 2019 sehr stark am flankierenden Serviceangebot für die Kunden gearbeitet und zum Beispiel die Web-Shops optimiert und ausgebaut, den Belieferungsservice intensiviert und Konzeptthemen, Marken und Lizenzen ausgebaut und im Markt sowie bei Kunden platziert“, so Dirk Bader, Vorstand der Landgard eG.

Trotz erneut teils extremer Witterungsbedingungen in den unterschiedlichen Produktionsgebieten sowie einem anhaltend starken Preisdruck entwickelte sich das Geschäftsfeld Obst & Gemüse im vergangenen Geschäftsjahr überdurchschnittlich. „Die positive Entwicklung der Sparte Obst & Gemüse ist im Geschäftsjahr 2019 zum einen auf eine größere Produktdiversifikation insbesondere bei Obst und hier vor allem mit exotischen Früchten und zum anderen auf das stabile Wachstum mit eigenen nationalen und internationalen Mitgliedsbetrieben zurückzuführen“, so Labinot Elshani, Vorstand der Landgard eG. Der unkonsolidierte Gesamtumsatz der Sparte lag zum dritten Mal in Folge über der Milliarden-Grenze und betrug im Geschäftsjahr 2019 rund 1,166 Milliarden Euro. Das entspricht einem Umsatzwachstum von rund 94,7 Millionen Euro (plus 8,8 Prozent) gegenüber dem Vorjahr.