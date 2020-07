Fahndung in Geldern : Kripo sucht Fahrrad-Diebe mit Fotos aus Überwachungskamera

Fahndung in Geldern

Geldern Bereits vor rund einem Monat sind zwei Diebe in die Radstation am Brühlsche Weg eingebrochen und haben ein Mountainbike gestohlen. Jetzt hat die Polizei Fotos einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Die Kripo Geldern hat Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die zwei mutmaßliche Fahrrad-Diebe zeigen sollen. Wie die Polizei mitteilte, stehen die Männer in Verdacht, vor rund einem Monat – in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni – aus der Radstation „Brühlsche Weg“ ein Mountainbike und einen Fahrradcomputer gestohlen zu haben. Der Rahmen des Mountainbikes soll später ohne Anbauteile in Geldern gefunden worden sein.