Statistik Juni 2020 : Anstieg der Arbeitslosigkeit verlangsamt sich im Juni

„In den Kreisen Wesel und Kleve ist die Arbeitslosigkeit den dritten Monat hintereinander gestiegen. Allerdings fiel der Anstieg im Juni nur noch leicht aus, das ist ein kleiner Lichtblick“, sagt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel. Neue Anzeigen auf Kurzarbeit seien in den vergangenen Wochen nur noch in ge-ringerem Umfang eingegangen. Dennoch befinde sich die Kurzarbeit auf einem Rekordhoch. „Das war eine gute Entscheidung der Unternehmen, denn Kurzarbeit hält die bewährten Mitarbeiter im Betrieb und verhindert, dass diese sich arbeitslos melden müssen. Wichtig ist, dass die Fristen für die Abrechnung eingehalten werden. So kann man bis Ende Juli die Kurzarbeit aus April abrechnen“, sagt Ossyra.