Rußrindenpilz entdeckt : 100 Ahorn-Bäume müssen gefällt werden

Geldern Das Grün ist vom Rußrindenpilz „Cryptostroma corticale“ befallen. Bei den erkrankten Bäumen bestehe keine Aussicht auf eine Verbesserung des Zustands. Sie würden mit hoher Wahrscheinlichkeit absterben, so ein Sachverständiger.

Die Holzfäller rücken an. Im Gelderner Stadtgebiet werden in den kommenden Wochen knapp 100 Ahorn-Bäume gefällt. Sie leiden an der sogenannten Rußrinden-Krankheit, teilte die Stadt Geldern am Mittwoch mit.

Wo Die Bäume, die gefällt werden müssen, befinden sich an folgenden Straßen und Bereichen: Bartelter Weg, Danziger Straße/Rayers See, Edith-Stein-Straße (Grün-Anlage), Issumer Tor (Rathaus-Park), Siemensstraße, Walbecker Straße und Weseler Straße (Parkplatz).

Laut Aussage des Sachverständigen zeige die extrem hohe Quote der kontrollierten Ahorne, bei denen der Rußrindenpilz festgestellt wurde, dass auch Geldern von einem starken Befall nicht verschont geblieben ist – insbesondere an den Berg-Ahornen. „Der explosionsartige Anstieg der Befallszahlen in den wärmeren und trockenen Lagen unseres Bundeslandes zeigt die Schwächung der Baumart/Gattung durch den anhaltenden Klimastress“, schreibt Jürgen Kutscheidt in seiner abschließenden Bewertung. Andererseits zeige die hohe „Trefferquote“ aber auch, dass die Kontrolle durch den Baumkontrolleur der Stadt Geldern in der Herzogstadt funktioniert und auch die Zuordnung der typischen Schadbilder zur Rußrinden-Erkrankung korrekt erfolgt ist.